-''MAVİ MARMARA'' GEMİSİ ZİYARETE AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - ''Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında Gazze'ye giderken, İsrail saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisi, vatandaşların ziyaretine açıldı. Sarayburnu'ndan 22 Mayısta yola çıkan, 31 Mayısta saldırıya uğrayan ve dün saat 13.10'de İstanbul'a dönen ''Mavi Marmara'' gemisini gezen ziyaretçiler, mermi ve kan izlerini inceliyor. Gemide, hayatını kaybedenlerin resimlerinin şehit düştükleri yerlere konulduğu görülürken, eski mürettebattaki görevliler de ziyaretçilere rehberlik ediyor. İHH Basın Sözcüsü Salih Bilici, geminin bir hafta boyunca gezilebileceğini, yoğun talep olması durumunda sürenin uzatılabileceğini söyledi. Gemiye sadece Türk vatandaşlarının değil yabancı vatandaşlarının da ilgi gösterdiğini belirten Bilici, ''Gemi, buradaki programının ardından motor kısmıyla ilgili olarak Tuzla Tersanesi'nde bakıma alınacak. Kan ve kurşun izlerine kesinlikle dokunulmayacak'' dedi. Geminin elektrik zabiti Süleyman Özcan da İsrail askerlerinin silah bulmak için geminin birçok yerini kırıp dökerek zarar verdiklerini belirterek, saldırıdan sonra Aşdot limanına çekilen gemideki kan ve kurşun izlerinin bir kısmının İsrailli görevliler tarafından silindiğini öne sürdü. ''Mavi Marmara'' gemisi, gün içerisinde 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.