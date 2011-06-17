-MAVİ MARMARA GAZZE'YE GİTMİYOR İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Uluslararası Özgürlük Filosu İkinci Koalisyonunun İsveçli Temsilcisi Dror Feiler, teknik birtakım nedenlerden dolayı Türkiye'den Mavi Marmara'nın Gazze'ye yardım filosuna katılamayacağını, yine de İHH İnsani Yardım Vakfının, bu filonun bir parçası olduğunu belirterek, ''Mavi Marmara'nın katılamayacak olması, İsrail'in öteden beri ileri sürdüğü, filonun sadece Türk ve İslamcıların projesi olduğu iddiasını boşa çıkaracaktır'' dedi. Dror Feiler, İHH İnsani Yardım Vakfının Fatih'teki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Gazze'ye uygulanan ambargoyu kırmak amacıyla oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosunun, insan hakları savunucularının oluşturduğu bir koalisyon olduğunu söyledi. Feiler, ''Bu, sadece Müslümanları değil, Hristiyanları, Yahudi, Hindu gibi bütün dinlerdeki insanları ilgilendiren bir konudur. Bu dünya vatandaşlarının birliğidir'' diye konuştu. 20 ülkede yapılan kampanyalar sonucunda, 10 geminin ''Özgürlük filosu 2-İnsan kal'' çatısı altında toplandığını ifade eden Feiler, şunları kaydetti: ''İsrail tarafından Gazze'ye uygulanan gayri hukuki ambargoyu kırmak amacıyla yola çıkmaya hazırlanıyoruz. Teknik birtakım sebeplerden dolayı Türkiye'den Mavi Marmara'nın katılması mümkün olmasa da İHH İnsani Yardım Vakfı, bu filonun bir parçasıdır. Mavi Marmara'nın katılamayacak olması, İsrail'in öteden beri ileri sürdüğü, filonun sadece Türk ve İslamcıların projesi olduğu iddiasını boşa çıkaracaktır.''