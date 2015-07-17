Mavi Marmara davası tekrar gözden geçirilecek

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) Ön İnceleme Dairesi, ICC Savcılığı’nın Mavi Marmara olayı hakkındaki kararda materyal hata yaptığı gerekçesiyle kararın gözden geçirilmesini istedi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, UCM'nin kararının "siyasi ve gülünç” olduğunu savundu.

Hürriyet’ten Güven Özalp’in haberine göre; Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerleri, BM Genel Sekreteri'nin atadığı ve uluslararası gözlemcilerle yargıçlardan oluşan bir komisyonun aldığı deniz ablukası kararını delmeye yönelik bir saldırıyı durdurmak için uluslararası hukuka uygun olarak savunma pozisyonunda hareket etmiştir" ifadesini kullandı.

Yeni duruşma talebi ise reddedildi. İşleyiş gereği, ICC savcısı en kısa zamanda değerlendirmesini gözden geçirmek ve mahkemeyi bilgilendirmek zorunda.

İsrail’in 31 Mayıs 2010’da Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Komorlar Birliği adına ICC ’ye 2012’deki başvuru sonucunda savcılık Kasım 2014’te kararını açıklamıştı. Kararda İsrail’in bu saldırı esnasında savaş suçu işlediği ancak vahamet gerekçesiyle soruşturma başlatılamayacağı belirtilmiş, mağdurlar karara itiraz etmişti.