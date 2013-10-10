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Mavi Marmara davası ertelendi

Yargılananlar arasında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı da var

10 Ekim 2013 22:03

Gazze'ye insani yardım taşıyan "Mavi Marmara" gemisine yönelik İsrail askerlerince düzenlenen saldırıya ilişkin, aralarında olay tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı olan Rau Aluf Gabiel Ashknazi'nin de bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması sona erdi. 
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müştekilerin ifadeleri alındı. Müşteki ifadelerinin alınmasına ara veren mahkeme heyeti, ara kararında sanıkların iddianame başlığında sadece isimleri, baba adları ve doğum tarihleri bulunduğu ve diğer kimlik bilgileri bulunmaması nedeniyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak İsrail'den nüfus kayıtlarının istenilmesine hükmetti. Duruşma 27 Mart 2014 tarihine ertelendi. 

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