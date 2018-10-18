'Mavi Kartlı' öğrenciler, üniversite harçlarını Türk Lirası ile ödemek istiyor

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- TÜRKİYE\'de yaşayan \'Mavi Kartlı\' öğrenciler, üniversite harçlarını Türk Lirası ile ödemek istediklerini belirtip, dövize yasak getiren kararname kapsamına kendilerinin de alınmasını istedi.

Doğuştan Türk vatandaşı olup vatandaşlıktan çıkan kişilere verilen belge olan \'Mavi Kart\' ile Türkiye\'de yaşayan ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı\'na (YÖS) girip, kazandıkları üniversitelerde eğitim hayatını sürdüren öğrenciler, harçlarını dolar yerine Türk Lirası ile ödemek istiyor. Bu durumdaki öğrenci ve aileler adına girişimde bulunan Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan sigortacı Sinan Aykaç, Türkiye\'de yaşayan Mavi Kartlı öğrencilerin, dolar kurundaki artıştan olumusuz etkilendiğini söyledi. Türk vatandaşlığını Mavi Kart ile yürüten öğrenciler ile tamamen yabancı uyruklu öğrencilerin bu konuda ayrılması gerektiğini vurgulayan Aykaç, şöyle dedi:

\"Eşim Japon vatandaşı. Oğlumuz 18 yaşına kadan hem Türk hem de Japon vatandaşı olarak yaşadı. 18 yaşına geldiğinde Japonya, çifte vatandaşlığı kabul etmeyip, oğlumdan bir tercih yapmasını istedi. Oğlum Japon vatandaşlığını seçti. Türk vatandaşlığını ise Mavi Kart ile sürdürüyor. Oğlum YÖS\'e girdi, kazandı. Şimdi diş hekimliği eğitimi görüyor. Oğlum gibi yüzlerce öğrenci Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı\'nın uygun bulduğu sınav ve puanlara sahip olduğu için ülkemizde açılmış olan vakıf, özel ve devlet üniversitelerine sınırlı kontenjanlar dahilinde kayıt olabiliyor. Öğrenimlerine bu şekilde devam ediyor. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretlerine ilişkin 3 Eylül 2018 tarihinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, Türkiye İstatistik Kurulu (TÜİK) tarafından yayınlanan Ocak-Temmuz 2018 dönemi TÜFE artış oranı ortalamasının (yüzde 12,15) uygulanması ile devam edilmesine karar verildi. Her ne kadar adı YÖS olsa bile bu sınavı tercih edenlerin çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunan, Türkiye\'de yaşayan yabancı uyruklular. Böyle olunca da döviz cinsinden belirlenmiş olan harç ücretleri mağduriyet yaratmaya devam ediyor.\"

Cumhurbaşkanlığı\'nın \'Türk Parasının Kıymetininin Korunması\' hakkındaki 32 sayılı kararnamesinin, Tükiye\'de yaşayan Mavi Kartlıları kapsamadığına dikkati çeken Aykaç, şunları söyledi:

\"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunan, sayıları öğrencilere göre daha az olduğunu düşündüğümüz futbolcuların Türkiye\'de yerleşik kulüpler ile yapacağı sözleşmelerin bile TL olarak düzenlemesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre değiştiriliyor olmasına rağmen, yükseköğretim ücretlerinin kaldırıldığı devlet üniversitelerimizde eğitimlerine devam eden KHK mağduru, YÖS ile kayıtları yenilenen öğrencilerin, döviz kurlarının düşme eğilimde olmasına rağmen hâlâ 3 Eylül 2018 tarihli duyuru ile 6,70 TL Merkez Bankası ABD doları kuru ile borçlandırılmalarının devam etmesi kabul edilemez. YÖK\'ün ülkemizin gerçeklerini dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz.\"

Diş hekimliği fakültesinde okuyan Mavi Kartlı bir öğrencinin yıllık 16 bin 500 dolar, hukuk fakültesindeki bir öğrencinin ise yıllık 8 bin dolar harç ödediği belirtildi.

MAVİ KART NEDİR?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu\'nun 28\'inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgedir.



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