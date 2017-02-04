Mavi Kart'la Almanya'ya 53 bin göçmen geldi

AB'nin oturma ve istihdam düzenlemesi 'Mavi Kart' uygulamasının yürürlüğe girdiği 2012 Ağustosundan 2016 Aralık ayına dek Almanya'ya 53 binden fazla kalifiye göçmen geldi.

Merkezi Nürnberg'de bulunan Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin verilerine göre bu rakamla Almanya 'Mavi Kart' istihdamında AB ülkeleri içinde başı çekiyor. 2015 yılı sonu itibariyle 38 bin 850 kişi Mavi Kart yoluyla Almanya Federal Cumhuriyeti'nde çalışma izni hakkına sahip oldu.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi Başkan Yardımcısı Uta Dauke, rakamların kalifiye göçmenler için Almanya'nın çok cazip bir ülke olduğunu gösterdiğini, 'Mavi Kart' uygulamasının Almanya'da çalışmak için tercih edilen bir seçenek olduğunu belirtti. 2016 Aralık ayı sonunda Almanya'da Mavi Kart sahibi göçmenlerin sayısı 32 bin 800 olarak kayıtlara geçirildi. Almanya'ya Mavi Kart'la gelen 14 bin 700 kişinin zamanla farklı bir oturum statüsüne kavuştuğu belirtildi. Bu kişilerin yüzde 90'ı süresiz oturum hakkı elde etti. Almanya'ya çalışmak amacıyla göçmenler en çok Hindistan, Çin, Rusya, Ukrayna ve Suriye'den geliyor.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin verdiği bilgiye göre Mavi Kart, yurtdışından kalifiye göçmenlerin iş bulmaları halinde süreli oturma izni almasını sağlıyor. Bu kartla Almanya'ya gelenler Almanya'da daha hızlı oturma izni alabiliyor. Ancak bunun için yüksek okul mezunu olmak ve Almanya'da bir işyerinde çalışılacağına dair onay belgesi almak gerekiyor. Mavi Kart uygulamasından yararlanacak kalifiye göçmenlerin 2017'den itibaren yılda en az 50 bin 800 Euro brüt gelire sahip olması gerekiyor. Almanya'da mühendislik, fen bilimleri, bilişim ya da tıp alanından kalifiye elemanların asgari yıllık geliri brüt 39 bin 624 euro civarında.