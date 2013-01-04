Üniversite çekildi, mavi kapak projesini sivil toplum kuruluşları yürütecek

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden dünyaya yayılan ‘mavi kapak’ toplama kampanyası, 3 yıllık gönüllü çalışmanın ardından Dekan Prof. Dr. Celal Artunç’un talimatıyla sona erdi. Ancak birçok sivil toplum kuruluşu kampanyayı sürdürecek.

‘Tane tane kapakları toplayalım adım adım engelleri aşalım’ sloganıyla yürütülen projenin koordinatörlüğünü yapan Prof. Dr. Nurselen Toygar, “Dekanımız fakültemizin bilimsel çalışmalarla adının anılmasını istiyor. Bu nedenle kampanyaya bu yıl son verildi” dedi.

Projede şu ana kadar 400 ton kapak toplandı, 1600 tekerlekli sandalye dağıtıldı. Projenin dünya rekoru kırdığını ve bunu tescil ettirmek için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruldu.

İzmir Çağdaş Özürlüler Yaşam Derneği, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği, Dünya Engelliler ve Dostları Gelişim Derneği projeyi devam ettireceklerini açıkladı.

İzmir’de toplanan plastik kapaklar geri dönüşüm hurda plastik olarak satılıyor. Elde edilen gelirle de tekerlekli sandalye alınıyor. Ortalama fiyatı 2 bin 400 lira olan bir akülü sandalye alabilmek için yaklaşık 2,5 ton mavi kapak toplanması gerekiyor. Manuel sandalye için 250 kilogram yani 75 bin kapak gerekli.