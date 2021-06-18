Mavi En Sıcak Renktir çizgi romanı 1989 Mağaza'da satışa sunuldu

Altın Palmiyeli Mavi En Sıcak Renktir filminin uyarlandığı çizgi roman Türkçe olarak 1989 Mağaza’da satışa sunuldu.

Beyoğlu Sineması çatısı altında kurulan 1989, ilk adımlarını sinema kulübü kurarak atmış, bir yıldan uzun bir süredir haftalık gazete ve online söyleşilerle sinemaseverleri bir araya getirmeyi ve dijitalde de olsa sürdürülebilir sosyalleşmeyi amaçlamıştı. Beyoğlu Sineması, son olarak 1989 etiketiyle tasarlanan, bağımsız sinemadan ve bağımsız sinema ruhunu yaşatan isimlerden ilham alan tasarımlardan oluşan tişörtlerini sinemaseverlerle buluşturdu.

1989 Mağaza, şimdi ise sevilen kitapları satışa sunuyor. 1989 Mağaza’nın kitap koleksiyonuna eklenen ilk eser ise Altın Palmiyeli Mavi En Sıcak Renktir’in uyarlandığı, Jul Maroh’un imzasını taşıyan aynı isimli çizgi roman oldu.

Çizgi romanı buradan satın alabilir, 1989 Mağaza’nın tişört koleksiyonuna ulaşabilirsiniz.