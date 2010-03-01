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Yaşam

Mavi derinliklerin gizemi

Küratör David Pilosof, farklı ülkelerden ödüllü fotoğraf sanatçılarına ait sualtı fotoğraflarını bir araya getiriyor.

01 Mart 2010 02:00

T24 - Küratör David Pilosof, farklı ülkelerden ödüllü fotoğraf sanatçılarına ait sualtı fotoğraflarını, tüm fotoğraf baskılarını gerçekleştiren, Epson’un da  desteği ile bir araya getiriyor.



Rahmi M. Koç Müzesi’nde, 14 Mart 2010 tarihine kadar sergilenecek olan ‘’Mavi Derinliklerin Gizemi’ adlı sergi, sular altındaki esrarengiz hayatı gözler önüne seriyor.  


İzleyiciler sergide sualtında yaşayan canlı hayat formlarını geniş bir yelpazede görme olanağı yakalıyorlar. Mavi Derinliklerin Gizemi sergisinde hiç görülmemiş görsellerle sualtı canlılarına, onların gizemli hayatlarına tanık olunabiliyor.


Müzede Epson Red Sea yarışma fotoğraflarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Müzesi Komutanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı Müzesi’ne ait araç gereçleri de görmek mümkün.


Denizlerin gün ışığına çıkmamış dünyasını anlatan, Savaş Karakaş tarafından hazırlanmış belgeseller de izleyecilerin beğenisine sunuluyor.


Sergide, deniz ve denizcilikle ilgili sergilenen parçalar arasında, dalgıç kıyafeti, çift kişilik dalgıç, hava tulumbası ve çocuk kayığı en dikkat çekici olanlardan.  

Mahmut Engintepe  (MİHA)

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