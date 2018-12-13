MAVİ ÇARŞI DAVASI SANIĞI 19 YIL SONRA YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy\'deki Mavi Çarşı\'ya 19 yıl önce molotofkokteyli saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlü Azime Işık\'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, hükümlü sanık Azime Işık getirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden öğretmen Ümit Ayyürek\'in eşi Ahmet Ayyürek\'te duruşmaya geldi.

\"MAVİ ÇARŞI\'DAKİ EYLEMİ KABUL ETMEDİ\"

Sanık Azime Işık, tercüman aracılığıyla Kürtçe yaptığı savunmasında \"Polis ifademi kabul etmiyorum. Çünkü polis ifademi zorla aldı. 20 yıldır bu yüzden cezaevindeyim. Mavi Çarşı\'daki eylemi kabul etmiyorum\" dedi. Diğer sanıkları HADEP çalışmalarından dolayı tanıdığını belirten Işık, \"1997 sonundan 1998 başına kadar HADEP teşkilatına gidip gelirdim. Abdullah Öcalan\'ın yakalanması üzerine molotoflu eylemler yapılmasına ilişkin bir planda ya da konuşmada bulunmadım. Legal faaliyetlerde bulunmak için partideydim. Bu eylem olmadan önce Mavi Çarşı\'nın nerede olduğunu bile bilmezdim. Olaylar sırasında dayımın evi olan Yeşilköy\'de bulunuyordum. Eylem anında Mavi Çarşı yakınında hiç bulunmadım. Med TV ve Özgürleşen Yurtseven Gençlik Dergisi\'ni arayarak suçu üstlenmedim. Mavi Çarşı olayı sırasında gözcülük yapmadım. Zaten eylem içinde bile değildim. Bir hafta gözaltında işkencede kaldım\" diye konuştu. Sanık Işık, polisin ailesine de işkence yapılacağı tehdidinde bulunduğunu, bu nedenle Mavi Çarşı olayını kendisinin yaptığını kabul ettiğini söyledi.

AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık avukatı Ayhan Erdoğan, \"Huzurdaki dosya AİHM kararı ile yargılamanın yenilenmesi sonucudur. Sadece polis ifadesi olması, avukatsız soruşturma yapılması nedeniyle esasa hiç girmeden ihlal kararı verdi. Müvekkilimin sadece mahkumiyetine değil, bir vahşete varılma riskini sürekli ifade ettik. Bu dosyada gerçek faillerin gizlendiğini delillerle ortaya koyduk\" diyerek beraat talebinde bulundu.

ŞİKAYETÇİ CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Şikayetçi Ahmet Ayyürek ise ölen Ümit Ayyürek\'in kocası olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Azime Işık\'ın İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı\'nca hazırlanan 1999 tarihli iddianame ile açılan dava nedeniyle ceza aldığını belirtti. Mütalaada, \"Hükümlünün hazırlık aşamasında beyanlarının avukat bulundurmaksızın alınmasının tek başına kararın muteberliğine halel getirmeyeceğini\" kaydedildi. Ayrıca sanığın \"bir Kürt devleti kurmayı kendisine amaç edinen PKK terör örgütünün amaç ve genel talimatları doğrultusunda Kadıköy\'deki Mavi Çarşı işyerine molotof atılarak 13 kişinin ölümüne, 2 vatandaşın da yaralanmasına neden olunan eyleme iştirak ettiğini\" ifade etti. Hükümlünün \"T.C. topraklarından bir kısmının devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunmak\" suçunu işlediğini belirterek eski 765 sayılı TCK\'nın 125. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Azime Işık, \"20 senedir bu eylem üzerime kaldı. Tahliyemi istiyorum. Benim için ağır bir yük aklanmak istiyorum. Beraatımı de istiyorum\" dedi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etti. Sanığın tahliyesini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kadıköy\'deki Mavi Çarşı\'ya 1999 yılında molotofkokteylli saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümü neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3\'ü ağırlaştırılmış müebbet Azime Işık ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklardan Azime Işık, AİHM\'e başvurmuştu. AİHM 2. Dairesi, 1999\'daki olayda Işık\'ın emniyet ifadesinin avukat yokluğunda alındığını, cezanın polis ifadelerine dayandırıldığını belirtmişti. AİHM kararı üzerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamanın yenilenmesini kabul etmişti.

