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Yaşam

'Mavi bebek' kalp ameliyatına alındı

Gazze'den Türkiye'ye getirilen Filistinli bebek Retaj Seraj, kalp-damar operasyonu geçirmek üzere ameliyata alındı.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - Bir kalp hastalığı olan "Mavi Bebek Sendromu" şikayetiyle Gazze'den Türkiye'ye getirilen Filistinli bebek Retaj Seraj, Özel Medikal Park Hastanesi'nde kalp-damar operasyonu geçirmek üzere ameliyata alındı.


Gazze’de 5 Haziran'da dünyaya gelen ve hastalığı nedeniyle hayatı tehlikeye giren Retaj bebek, bir haftalıkken 13 Haziran'da Türkiye'ye getirildi.   2 kilo 400 gramlık kız çocuğunun tüm tedavi masraflarını üstlenen Özel Medical Park Hastanesi üstlenmişti. 




Kilosu çok düşük

Bebeğin Gazze'den getirilmesinden itibaren yanından ayrılmayan hastane Başhekimi  Oğuzhan Cucu, ilk açıklamasında bebeğin bir süre yoğun bakımda tedavi göreceğini söylemişti. Bölgedeki imkansızlık nedeniyle iyi bakılamayan ve kilosu çok düşük olduğu için ameliyat edilemeyen Retaj Bebek 15 günlük yoğun bakımım ardından bugün öğle saatlerinde ameliyata alındı.


Bebek için Devlet Bakanı Egemen Bağış devreye girmiş ve İsrail makamlarından izin alınmış. Bağış daha sonra minik bebeği ve ailesini hastanede ziyaret etmişti.

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