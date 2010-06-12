'Mavi bebek' İstanbul'da

T24 - Doğumsal kalp rahatsızlığı nedeniyle "mavi bebek sendromu" bulunan Filistinli bebek Retaj Seraj, tedavi edilmek üzere İstanbul'a getirildi.





İsrail ablukası yüzünden tedavi edilemeyen ve bir haftadır yaşam mücadelesi veren Retaj Seraj, Mısır'daki El Ariş Meydanı'ndan havalanan ambulans uçakla Sabiha Gökçen Havaalanına geldi.





Retaj Seraj, havaalanında bekletilen ambulansla Bahçelievler'deki Özel Medical Park Hastanesine götürüldü.





CNN Türk'ün haberine göre Bebek, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.





Hastane Başhekimi ve Anestezi Uzmanı Oğuzhan Cucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayati tehlikesi bulunan bebeğin, yapılacak tetkiklerin ardından konulacak tanıya göre tedavisinin sürdürüleceğini söyledi.





Gazze'ye bebeği almaya giden ekipte kendisinin de bulunduğunu anlatan Cucu, 2 kilo 400 gram ağırlığındaki Retaj bebekte doğuştan kalp rahatsızlığı ve dolaşım bozukluğu bulunduğunu, bebeği teslim alır almaz solunum cihazına bağladıklarını ifade etti.





Cucu, "Bebeğin ilaçları kalmamıştı. Onun için ilaçlarını buradan götürdük. Ayrıca, bebeğin kalbinin sağ ve sol yanında iki tane küçük delik bulunuyor. Kendisini yoğun bakıma aldık, Tetkikleri bekliyoruz. Kilosunun düşük olması ve kalp rahatsızlığının bulunması hayati tehlikeyi artırıyor. Dolaşım bozukluğundan dolayı kirli kanın vücudunda sıkıntılar yaratması "Mavi Bebek Sendromu"nu ortaya çıkarıyor. Artık Retaj bebek yoğun bakım servisinde olduğu için emin ellerde. Buradan mutlu haberlerle sizleri bilgilendireceğiz" dedi.





Cucu, anne ve babası gelmeyen bebeğe, anneannesi Eitedal Abujarad'ın refakat ettiğini kaydetti. Bebeğin tedavi masraflarının hastane tarafından üstlenildiği öğrenildi.





Bebek için Devlet Bakanı Egemen Bağış devreye girmiş ve İsrail makamlarından izin alınmıştı.





Retaj bebek önce bugün Mısır'a geçirildi, ardından da Türkiye'ye getirildi. Kalp kapakçıklarında sorun bulunan Retaj bebek, Gazze'deki çocuk hastanesinde tedavi altında tutuluyor, ancak bölgedeki imkansızlıklar nedeniyle ameliyat edilemiyordu.