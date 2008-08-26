Mavi bayraklı rezalet!

Muğla’nın cennet köşelerinden Bodrum Torba Koyu’nda bir haftadır devam eden ve nedeni belirlenemeyen aşırı deniz kirliliği, tatilcilerin ve turizmcilerin tepkisine neden oldu. Bir haftadır denize giremeyen tatilciler sahilde toplanıp eylem yaparken, kirliliğin ortasında kalan bir martıyı kurtaran ve veterinere götüren Türkiye Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Bilge Contepe “Torba Koyu’nda son aylarda karaya 50 metre mesafede demirleyen yatlar, balık çiftliklerinden atılan atıklar ve kanalizasyon olmaması nedeniyle aşırı kirlilik oluştu. Kimse denize giremiyor. Yetkililer sesimizi duymayınca eylem yaptık” dedi.



Sorumlular aranıyor



Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan da, kirliliğin sorumlularını bulmak için soruşturma başlattıklarını açıkladı. Kalkan, “Olayın sorumlularını bulmak için Sahil Güvenlik, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık Grup Başkanlığı yetkililerini harekete geçirdim. Vatandaş isyan etmekte haklı. Torba Koyu’nu 24 saat denetim altında tutacağız.”

Torba Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Asiye Demirel ile Contepe’nin de katıldığı eylemde yaklaşık 300 tatilci deniz kirliliğine isyan ettiklerini söyledi. Torba Koyu’nda 15 yıl önce satın aldığı villada yılın 6 ayı kalan Sabiha Nart ,”Son iki yıldır sık sık meydana gelen deniz kirliği nedeniyle denize giremiyoruz. Çeşitli cilt hastalıklarına yakalanıyoruz. Villamı satışa çıkardım. Artık burada kalmayacağım” diye konuştu.