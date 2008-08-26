T24 LogoT24 Logo
Çevre

Mavi bayraklı rezalet!

Bodrum Torba Koyu’nda, yatlar ve balık çiftliklerinden atılan atıklar yüzünden oluşan aşırı kirlilik tatilcileri isyan ettirdi.

26 Ağustos 2008 03:00

Muğla’nın cennet köşelerinden Bodrum Torba Koyu’nda bir haftadır devam eden ve nedeni belirlenemeyen aşırı deniz kirliliği, tatilcilerin ve turizmcilerin tepkisine neden oldu. Bir haftadır denize giremeyen tatilciler sahilde toplanıp eylem yaparken, kirliliğin ortasında kalan bir martıyı kurtaran ve veterinere götüren Türkiye Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Bilge Contepe “Torba Koyu’nda son aylarda karaya 50 metre mesafede demirleyen yatlar, balık çiftliklerinden atılan atıklar ve kanalizasyon olmaması nedeniyle aşırı kirlilik oluştu. Kimse denize giremiyor. Yetkililer sesimizi duymayınca eylem yaptık” dedi.

Sorumlular aranıyor

Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan da, kirliliğin sorumlularını bulmak için soruşturma başlattıklarını açıkladı. Kalkan, “Olayın sorumlularını bulmak için Sahil Güvenlik, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık Grup Başkanlığı yetkililerini harekete geçirdim. Vatandaş isyan etmekte haklı. Torba Koyu’nu 24 saat denetim altında tutacağız.”
Torba Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Asiye Demirel ile Contepe’nin de katıldığı eylemde yaklaşık 300 tatilci deniz kirliliğine isyan ettiklerini söyledi. Torba Koyu’nda 15 yıl önce satın aldığı villada yılın 6 ayı kalan Sabiha Nart ,”Son iki yıldır sık sık meydana gelen deniz kirliği nedeniyle denize giremiyoruz. Çeşitli cilt hastalıklarına yakalanıyoruz. Villamı satışa çıkardım. Artık burada kalmayacağım” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24