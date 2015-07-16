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Çevre

Mavi bayraklı plaja atılan izmaritlerden sergi açıldı

Zonguldak Kapuz plajındaki serginin girişine 'Sizin eseriniz beğendiniz mi?' yazısı asıldı

16 Temmuz 2015 23:23

Zonguldak'ın tek mavi bayraklı plajı Kapuz'da kumsaldan toplanan sigara izmaritleri pet şişelere konulup plajın girişinde, 'Sizin eseriniz beğendiniz mi?' yazılı pankartla sergilenmeye başlandı.

DHA’da yer alan habere göre, Zonguldak Belediyesi'nin işlettiği Kapuz Plajı'nda görevliler, kumsalı temizlerden kumların arasında yüzlerce sigara izmariti ile karşılaştı. Plaja gelenlerin kumların arasına gömdükleri izmaritler görevliler tarafından toplanıp pet şişelere dolduruldu. İzmaritle doldurulan 50'ye yakın pet şişe, 'Sizin eseriniz beğendiniz mi? Kumsalda toplanan atıkların bir kısmıdır' yazılı pankartla plajın girişine asıldı.

Kapuz Plaj Tesisi sorumlusu cankurtaran Hayri Topçuoğlu, söz konusu sigara izmaritlerinin 20 kişilik ekip tarafından 2 günde toplandığını söyledi. Temiz bir kumsal için böyle bir uygulama yapmak zorunda kaldıklarını belirten Topçuoğlu, şöyle konuştu:

Plaja gelenler izmaritleri ve pankartı görünce şaşırıyor. Ancak izmaritlerin teşhir edilmesinden sonra plaj daha temiz kalmaya başladı. Daha önce sigara izmaritleri ve diğer çöpler kuma gömülüyordu. Oysa burası kentimizin tek mavi bayraklı plajı. Temiz tutmamız gerekiyor.

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