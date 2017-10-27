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Bilim / Teknoloji

Mavi Balina'nın ardından bu kez çocukları kaybolmaya teşvik eden oyun: 48 Hour Challenge

Facebook, çocukları iki gün ortadan kaybolmaya teşvik eden bu oyun için soruşturma başlattı

27 Ekim 2017 02:16

Dünya çapında gençler arasında intihar vakalarıyla ilişkilendirilen Mavi Balina adlı oyunun ardından bu kez '48 Hour Challenge' adlı oyun adından söz ettiriyor. Sosyal paylaşım sitesi Facebook, çocukları iki gün ortadan kaybolmaya teşvik eden bu oyun için soruşturma başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kayıp vakalarında aileler ve arkadaşların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıları hedefleyen oyunda, adınızdan ne kadar bahsedilirse ya da ne kadar beğeni alırsanız o kadar puan kazanıyorsunuz. Katılımcılar iki gün ortadan kayboluyor ve sonrasında çıkıp güvende olduklarını açıklıyorlar.

Britanya'da başlayan oyunun son günlerde ABD'ye de yayıldığı belirtiliyor. İngiltere'nin Hull kentinde geçen hafta 12 yaşında bir çocuk ortadan kayboldu ve iki gün sonra ailesinin yanına döndü. Çocuğun '48 Hours Challenge' oyununa katıldığı düşünülüyor. Kuzey İrlanda'da adının gizli kalması kaydıyla Belfast Live yayın kuruluşuna konuşan bir kadın da kızının bu hastalıklı oyuna katıldığını düşünüyor.

Benzer bir oyun 2015 yılında da çıkmış ve çocukları 72 saat ortadan kaybolmaya teşvik etmişti. '48 Hours Challenge'ın sonradan 'şehir efsanesi' olduğu ifade edilen 'Game of 72' ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

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