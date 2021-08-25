Dünyanın en büyük memelileri mavi balinalar, 40 yılı aşkın bir aradan sonra İspanya'nın Atlantik kıyılarına geri dönüyor.

The Guardian'ın haberine göre, İspanya'nın kuzeybatısı Galiçya'da yıllardır süren balina avcılığı endüstrisi ve balina avcılığı limanları vardı. İspanya, 1986 yılına kadar balina avcılığını yasaklamadı, o zamana kadar bölgede mavi balina soyu tükendi.

Mavi balinalardan ilki, 2017 yılında Galiçya eyaletine bağlı O Grove'da Yunus Araştırma Enstitüsü'nün başkanı deniz biyoloğu Bruno Diaz tarafından görülmüştü.

Ancak, bilim insanları, balinaların dönüşünü iyi haber olarak görmüyor.

Deniz memelileri üzerine çalışan deniz biyoloğu Alfredo Lopez, "Karamsarım çünkü iklim değişikliğinin mavi balinaların yaşam alanı üzerinde büyük bir etkisi olma olasılığı yüksek" dedi.

“Birincisi, balinalar ekvatorun güneyinde yaşamıyorlar, eğer küresel ısınma habitatlarını kuzeye eksenine çekerse, yaşam alanları azalacaktır. İkincisi, bu geri dönüş, yedikleri yiyeceklerin ortadan kaybolduğu anlamına geliyor olabilir. Balinaların geri dönmesi, kutlanacak bir şey değil"

Diaz, balinaların, yurt özlemi nedeniyle dönmüş olabileceklerini tahmin ederek "Bu yıl planktonda kayda değer bir artış olmadı, ama işte buradalar. Deneyimler kolektif hafızada tutulur ve türlerin bazen bazı bölgelere geri dönmesini sağlar" ifadelerini kullandı.