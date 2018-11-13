'Mavi Balina' oyunu oynadığı iddia edilen liseli Ahmet, intihar etti

Selçuk BAŞAR/DERNEKPAZARI (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Dernekpazarı ilçesinde Ahmet Kağan G. (16), evlerinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Ahmet Kağan G.\'nin intihar etmeden önce \'Mavi Balina\' oyunu oynadığı öne sürüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçenin Akköse Mahallesi\'nde meydana geldi. Hasan Cansız Kom Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kağan G., son zamanlarda gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen \'Mavi Balina\' oyununu oynadıktan sonra evlerinin bahçesine çıktı. Ahmet Kağan G., evden aldığı tabancayla başına ateş etti.

Silah sesi üzerine bahçeye çıkan yakınları, Ahmet Kağan G.\'yi kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini saptadı.

BİLGİSAYARA EL KONDU

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Kağan G.\'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, gencin oyun oynadığı bilgisayarına el koydu.

Okul arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğan Ahmet Kağan G.\'nin bugün toprağa verileceği belirtildi.

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