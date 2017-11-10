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Mavi Balina oyunu bir çocuğu daha intihara sürükledi

Mavi Balina oyununun Türkiye’de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor

10 Kasım 2017 15:12

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu tehdit eden 'Mavi Balina' oyunu, Türkiye'de bir kez daha bir gencin ölümüne yol açtı. Ordu’nun Altınordu ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi İbrahim Can Duman, 'Mavi Balina' oyunundaki bir talimatı yerine getirmek için kendini doğalgaz borusuna asarak hayatına son verdi.

Anne eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İbrahim Can Duman’ın Ordu Devlet Hastanesinde çalışan annesi iş dönüşü eve geldiğinde oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından 17 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yine Mavi Balina oyunu


İddiaya göre, 17 yaşındaki genci kendi canına kıymaya kadar götüren sebeplerin başında ‘Mavi Balina’ adlı internet oyunu olduğu belirtildi. Söz konusu oyunun Türkiye’de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade edilirken, oyunda oyunculara 50 görev veriliyor. 

Verilen bu görevlerin sonunda oyuncunun kendini asarak ya da yüksek bir yerden atlayarak canına kıymasıyla oyun son buluyor.

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