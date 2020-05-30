Mauro Icardi'de mutlu son; PSG, 57 milyon Euro'ya bonservisini aldı

Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint Germain, geçen sezon Inter'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini 57 milyon Euro karşılığında aldı.

PSG ile 20 lig maçında 12, 6 Şampiyonlar Ligi maçında da 5 gol atarak dikkat çeken Icardi için Fransız ekibi Inter'e 50 milyon Euro artı 7 milyon Euro bonus ödeyecek.



NTVSpor'un haberine göre; 2013'te Inter'e transfer olan, 2 yıl sonra ise kaydettiği 22 golle birlikte Luca Toni ile birlikte sezonu gol kralı olarak tamamlayan Icardi, eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile evlenmesinin ardından yönetim ve taraftarlarla ters düşmüştü.



Kulüp, temsilciliğini yapan Nara ile işbirliğini sonlandırmasını istemiş; ancak Icardi buna yanaşmamıştı. Mauro Icardi otobiyografisinde ise taraftarlarla arasında sıkıntı olduğunu yazmış; bunun üzerine taraftarlar da 2016'daki Cagliari maçında golcü oyuncuyu yuhalamıştı.