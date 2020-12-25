Mauricio Pochettino, Fransız devine imzayı atıyor

İki buçuk yıldır takımı çalıştıran Thomas Tuchel ile yollarını ayıran fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, bu ismin yerini Mauricio Pochettino ile doldurmaya hazırlanıyor.

Fransız ekibi, 48 yaşındaki Pochettino ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki buçuk yıllığına el sıkıştı. Anlaşmanın yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Paris Saint-Germain, Alman teknik adama ise 6 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Arjantinli teknik adam kariyerinde daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'da görev yapmıştı.

Tottenham, 2018-2019 sezonunda Pochettino'nin önderliğinde Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.