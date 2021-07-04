T24 LogoT24 Logo
Spor

Mauricio Lemos'a Yunanistan'dan talip

04 Temmuz 2021 13:53

Fenerbahçe ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Mauricio Lemos için Yunanistan ekiplerinden Aris devreye girdi. Tarafların kısa süre içerisinde transferi sonuçlandırmaları bekleniyor.

Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Las Palmas'tan transfer edilen Mauricio Lemos, beklenen performansı sergileyememişti. Geride kalan sezonda sadece 10 maçta forma giyebilen Uruguaylı savunmacı ile de yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki stoper için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Aris'in devreye girdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.

lemosfenerbahçearistransfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24