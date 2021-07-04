Mauricio Lemos'a Yunanistan'dan talip

Fenerbahçe ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Mauricio Lemos için Yunanistan ekiplerinden Aris devreye girdi. Tarafların kısa süre içerisinde transferi sonuçlandırmaları bekleniyor.

Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Las Palmas'tan transfer edilen Mauricio Lemos, beklenen performansı sergileyememişti. Geride kalan sezonda sadece 10 maçta forma giyebilen Uruguaylı savunmacı ile de yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki stoper için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Aris'in devreye girdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.