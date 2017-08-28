Mauricio Isla: Birbirimizi henüz tanımıyoruz

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği maçta performansıyla beğeni toplayan Mauricio Isla, takım halinde yeni bir oluşum içinde olduklarını ve birbirlerini henüz tam anlamıyla tanımadıklarını söyledi.

Birlikte çalıştıkça gelişeceklerini söyleyen Şilili futbolcu, durumu açıklamak için Guiliano ve Soldado'nun ilk kez birlikte oynadığının altını çizdi.

Isla, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Bireysel olarak ve takım halinde mutluluk verici bir 3 puan oldu. Çok zor bir haftayı geride bıraktık, Avrupa Ligi'nden elendik... Bu 3 puan beni kişisel olarak mutlu etti.

Takımımızdaki oyunculara tek tek baktığınızda 5-6 oyuncu yeni katıldı. Birbirimizi tanımamızla da alakalı durumlar var. Antrenmanları daha çok yaptıkça daha iyiye gideceğini düşünüyorum.

Guiliano ve Soldado ilk defa birlikte oynadılar. İkisi de takım için çok önemli. Bizi istediğimiz yere getirecek olan çalışmak, birlikte çalışmak."