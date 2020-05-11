Mauricio Isla ayrılığı Şili basınına anlattı

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, ülke basınına verdiği röportajda sarı-lacivertli takımdaki kariyerini sona erdirmek üzere olduğunu söyledi.

Gelecek planlarına ilişkin konuşan Isla, "Fenerbahçe ile sözleşmemin son dönemine girdim. Hedefim burada sezonu tamamlamak. Kariyerim ve ailem için en mantıklı hamleyi yapmak istiyorum.



Yeni adresimi belirlerken, beni sevdiğini hissettiğim, bana en iyi projeyi sunan takım önemli olacak. Güney Amerika'da oynamak gerçekten güzel olur, bunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

"Boca Juniors'a gitmek isterim"

Isla gönlünde yatan aslanı ise, "Doğrusunu isterseniz Şili takımlarından henüz bir teklif almadım. Boca Juniors'a gitmek isterim, Güney Amerika'nın en iyi 5 takımından biri. Aralık ayında Juan Roman Riquelme beni aradı ve konuştuk ancak sonrasında hiçbir görüşmemiz olmadı.



Ayrıca Universidad de Chile hayranıyım ve benim idolüm Marcelo Salas. Annemle her zaman maçlarını izledim ve ben onların bir taraftarıyım. Universidad de Chile'ye de büyük saygım var. Teklif gelirse değerlendiririm." sözleriyle duyurdu.