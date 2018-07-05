Matuidi'den Ronaldo'ya: Dünyanın en iyi oyuncularından biriyle Juventus'ta oynamak olağanüstü olabilir

Fransa milli takımının orta sahası Blaise Matuidi çeyrek finalde karşılaşacakları Uruguay'da sakatlığı bulunan Edinson Cavani'nin durumunun çok önemli olduğunu söyledi ve kulübü Juventus'a transferi yönündeki haberler çıkan Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırdı.

1998'den sonraki ilk dünya kupası zaferine sadece üç adım uzakta olan Fransa'da gözler çeyrek finaldeki Uruguay karşılaşmasına çevrildi.

Teknik direktör Didier Deschamps tarafından son maçlarda sol kanatta kullanılan Blaise Matuid, Güney Amerika temsilcisi karşısında favori olduklarını ve eski takım arkadaşı Edinson Cavani'nin sağlık durumunun maçın kaderini çizeceğini düşünüyor.

Cavani ile uzun süredir konuşmadığını belirten deneyimli futbolcu, "Onu çok iyi tanıyorum ve takımı için asla pes etmeyecek cömert bir karakter olduğunu biliyorum. Çeyrek finalde sahada olmak için son ana kadar elinden geleni yapacaktır. Sakatlığı hakkında detaylı bilgiye sahip değilim ama en ufak şansı varsa bunu zorlayacak bir oyuncu. Onun yokluğu Uruguay'ın planlarında büyük sorunlara yol açabilir. Umarım rakibimiz karşısında boş alanlar bularak kalitemizi sahaya yansıtırız'' ifadelerini kullanarak kritik mücadeleye motive olduklarını belirtti.

Son günlerde Juventus'a transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılan Cristiano Ronaldo hakkındaki görüşlerini de dile getiren Matuidi ''Size yalan söylemeyeceğim. Onun bize katılması harika olur. Dünyanın en iyi oyuncularından biriyle Juventus'ta oynamak olağanüstü olabilir. Bu haberlerin taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımı heyecanlandırdığını tahmin edebiliyorum'' sözleriyle Portekizli yıldızın transferinin kariyerinde önemli bir deneyim olacağının altını çizdi.