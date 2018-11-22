Mattis: Yemen'de barış için Suudilerle görüşmek şart

ABD Savunma Bakanı Mattis, Kaşıkçı cinayeti sonrası Trump'ın Suudi Arabistan politikasını destekleyen bir açıklama yaptı. Mattis, "Başkanlar her zaman lekesiz partnerlerle çalışma özgürlüğüne sahip olmuyor" dedi.Kaşıkçı cinayeti konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden kimin sorumlu olduğu konusunda ne Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in ne de Suudi hükümetinin tamamen bir hükme varabildiğini söyledi.

Kaşıkçı cinayeti sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a yönelik politikasında değişikliğe gitmemesini de değerlendiren Mattis, "Kaşıkçı konusunda şunu söyleyebilirim, Başkanlar her zaman lekesiz partnerlerle çalışma özgürlüğüne sahip olmuyor" değerlendirmesini yaptı. Mattis Yemen'de barışın sağlanması için Suudi Arabistan'la görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" demişti. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetten haberi olduğu yönündeki iddialar için ise Trump, "Belki biliyordu belki de bilmiyordu... CIA yoğun incelemeler yaptı. Ancak henüz nihai bir sonuca varılmadı" değerlendirmesini yapmıştı.

CIA'in Kaşıkçı olayına ilişkin hazırladığı raporunda cinayet emrinin Veliaht Prens'ten geldiği sonucuna yer verildiği öne sürülmüştü.

Yemen görüşmeleri Aralık'ta

ABD Savunma Bakanı Mattis, Yemen için barış görüşmelerin Aralık başında İsveç'te yapılacağını da açıkladı. Mattis, "Görünen o ki Aralık'ın başında İsveç’te olacak. İsyancı Husiler ile BM'nin tanıdığı hükümeti göreceğiz" dedi.

Mattis, barış görüşmeleri öncesinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'in liman şehri Hudeyde'ye yönelik operasyonları durdurduğunu da dile getirdi. İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde olan Hudeyde, ülkeye giden ihraç ürünleri ve insani yardım malzemesinin yaklaşık yüzde 80'inin ilk ulaştığı nokta konumunda.

Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths de isyancı liderleri barış görüşmelerine katılmaya ikna için Sana'da temaslar gerçekleştiriyor. İran'ın desteklediği Husilerin İsviçre'de Eylül ayında yapılan görüşmelere katılmaması üzerine Yemen'de barışı sağlama çabaları çökmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun üç yıldan uzun süredir hava saldırıları düzenlediği Yemen'de yaklaşık 22 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu, 8 milyon 400 bin kişinin de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

AP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe