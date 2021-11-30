Matthew McConaughey, adaylıktan vazgeçti

Teksas valisi olmak isteyen 52 yaşındaki Amerikalı aktör Matthew McConaughey, adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı. Oscar ödüllü oyuncu, "Siyasetin şu an tercih ettiğim bir yol olmadığını fark ettim" dedi.

Oscar ödüllü oyuncu, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, seçimle elde edilen bir makamın şu an tercih etmediği bir yol olduğunu, kendi devletinin vatandaşlarına kamu görevinden başka yollarla hizmet etmek istediğini açıkladı.

McConaughey çektiği üç dakikalık videoda, hizmet ve sorumluluk değerlerinden ve yerel, ulusal siyasetteki sorunlardan da bahsetti.

McConaughey, Teksas ve Amerikan siyasetini ölçtüğünü, çalıştığını ve nasıl en iyi şekilde hizmet edebileceği konusunda kafa yorduğunu belirtti.

"Hiç aklıma gelmezdi"

NTV'de yer alan habere göre; McConaughey, "Teksas'ın küçük bir kasabasında doğup birgün siyasi liderlik düşüneceğim hiç aklıma gelmezdi. Siyaset düşünmek için alçakgönüllü ve ilham verici olmak gerekiyor. Ancak şu an tercih ettiğim bir yol olmadığını fark ettim" dedi.

McConaughey aynı zamanda, lider olduğuna inandığı girişimcileri, işletmeleri, vakıfları, hizmet ve güven inşa etmeyi misyon edinen organizasyonları destekleyerek, üretmeye devam edeceğini belirtti.

Yapılan bir ankete göre, McConaughey’in Texas Valisi seçilme ihtimali, görevdeki Greg Abbott’tan yüksek çıktı. Dallas Morning News’in anketi de Teksaslıların neredeyse yarısının valilik için oylarını McConaughey’e vereceğini gösterdi. Ankete göre, Teksaslıların yüzde 43’ü desteklerken, oyların yüzde 35’inin görevdeki vali Abbott’a gittiği görüldü.

Yerel siyasi uzmanlar da daha önce aktörün kazanma şansının yüksek olduğunu söylemişlerdi.

Teksaslı siyasi danışman Keir Murray, ekimde THR'ye yaptığı açıklamada, "Gelenekselci siyaset insanları, McConaughey’in nerede duracağını bilmediğini söyleyerel onu eleştirecekler" demişti.

McConaughey çevresinden, "Siyasete girdiğin andan itibaren insanlar senden nefret edebilir, itibarın zedelenebilir ve oyunculuk kariyerini riske atmış olursun" gibi uyarılar aldığını belirtti.

McConaughey daha önce adaylıkla ilgili yaptığı açıklamada "Yalnızca seçmenler için faydalı olacaksam aday olurum” demişti.