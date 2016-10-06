Matthew Kasırgası: Haiti'yi vurdu geçti, ABD'nin doğu kıyıları boşaltılıyor

Karayipleri etkileyen son 10 yılın en kuvvetli kasırgası Matthew, Haiti'de büyük çaplı maddi zarara neden oldu. Ülkenin büyük bölümüyle iletişim kesildi.

Dünyanın en fakir ülkelerinden olan Haiti'de binlerce kişi evsiz kaldı, en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga nedeniyle, Haiti'de Pazar günü yapılması planlanan başkanlık seçimleri de ertelendi.

Fırtınanın hızı zaman zaman saatte 230 kilometreye ulaştı.

Ancak yetkililer hasarın gerçek boyutunun kasırganın bölgeyi tamamen terk etmesinin ardından anlaşılacağı uyarısında bulundu.

BBC'nin bölgedeki muhabiri Tony Brown, ada ülkesinin güneybatısının kasırgadan en çok etkilenen bölge olduğunu belirtiyor. Çevrede halka yardım etmek üzere polis ya da asker görmekte zorlandığını söyleyen Brown, yardım ekiplerinin de zarar gören bölgelere ulaşmakta güçlük yaşadığını bildiriyor.

Haiti'nin Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Mourad Wahba, en az 10 bin kişinin kurulan barınaklara sığındığını, hastanelerin yaralılarla dolup taştığını belirtti.

Haiti'nin komşusu Dominik Cumhuriyeti'nde de kasırgada yıkılan binalar ve toprak kayması nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga Küba'nın doğu ucunda da etkili oldu. Baracoa kentinde onlarca ev zarar gördü.

Kasırganın şu an Bahamalar üzerinde olduğu, bölgedeki tüm hava ve deniz trafiğinin durdurulduğu ve halka yüksek yerlere sığınmaları uyarısının yapıldığı belirtildi.

Perşembe geç saatlerde ABD'nin doğu kıyısına ulaşması beklenen kasırga nedeniyle, 2 milyondan fazla kişiye bölgeyi tahliye etmeleri çağrısında bulunuldu.

Florida Valisi Rick Scott, eyaletin tarihindeki en büyük tahliyeyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Güney Carolina Valisi Nikki Haley de kıyı bölgelerde yaşayan 250 bin kişinin tahliye edileceğini açıkladı.

Halka en az 3 gün yetecek kadar su ve gıda stoğu yapmaları söylendi.

Ayrıca olası elektrik kesintilerine karşı cep telefonlarını şarj edebilecek yedek pil bulundurmaları istendi.

ABD ordusu da bölgeye ek asker ve 9 helikopter gönderildiğini açıkladı.

Matthew'un 2005'teki Wilma kasırgasından sonra bölgeyi vuran en büyük kasırga olabileceği belirtiliyor.