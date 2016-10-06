Matthew Kasırgası: Haiti'de en az 100 kişi yaşamını yitirdi

Haitili yetkililer, ülkeyi vuran Matthew Kasırgası nedeniyle ülkede 108 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Haber ajansı AFP'ye bir yerel yetkili, sadece güneydeki Roche-a-Bateau kentinde 50'den fazla kişinin öldüğünü belirtti.

Ülkenin güneydoğusunda iletişim kesildiği kırsal bölgelerden gelen görüntüler kasırganın büyük yıkıma neden olduğunu ortaya koyuyor.

Matthew Kasırgası, Karayipleri etkileyen son 10 yılın en kuvvetli kasırgası.

ABD'nin doğusunda ilerleyen kasırga nedeniyle Florida eyaletinde yaklaşık 2 milyon kişiye evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Florida Valisi Rick Scott, kasırganın eyaleti doğrudan vurabileceğini ve herkesin hazır olması gerektiğini söyledi.

Scott "Eğer Matthew Florida'yı doğrudan vurursa felaketle sonuçlanabilir. Hazır olmalısınız" dedi.

ABD'li yetkililer Florida, Georgia ve Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinin sahil kentlerinin boşaltılması uyarısında bulunuyor.

ABD Başkanı Barack Obama da "Kentinizde tahliye emri varsa ciddiye almalısınız" yönünde açıklama yaptı.

Haiti'nin komşusu Dominik Cumhuriyeti'nde de kasırgada yıkılan binalar ve toprak kayması nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga Küba'nın doğu ucunda da etkili oldu. Baracoa kentinde onlarca ev zarar gördü.

Perşembe geç saatlerde ABD'nin doğu kıyısına ulaşması beklenen kasırga nedeniyle, 2 milyondan fazla kişiye bölgeyi tahliye etmeleri çağrısında bulunuldu.

Florida Valisi Rick Scott, eyaletin tarihindeki en büyük tahliyeyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Güney Carolina Valisi Nikki Haley de kıyı bölgelerde yaşayan 250 bin kişinin tahliye edileceğini açıkladı.

Halka en az 3 gün yetecek kadar su ve gıda stoğu yapmaları söylendi.

Ayrıca olası elektrik kesintilerine karşı cep telefonlarını şarj edebilecek yedek pil bulundurmaları istendi.

ABD ordusu da bölgeye ek asker ve 9 helikopter gönderildiğini açıkladı.

Matthew'un 2005'teki Wilma kasırgasından sonra bölgeyi vuran en büyük kasırga olabileceği belirtiliyor.