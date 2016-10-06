Matthew Karayipleri yıkıp geçiyor

Karayipler bölgesinde can ve mal kaybına yol açan Matthew Kasırgası'nın yönünü ABD'nin güneydoğu sahiline çevirmesi nedeniyle 4 eyalette olağanüstü durum ilan edildi.

Hızı saatte 185 kilometreye varan Matthew Kasırgası, Kuzey Karayiplerdeki Bahama adalarını etkisi altına aldı. Gece saatlerinde Bahamaları vuran kasırga nedeniyle halka kıyılardan uzak durması ve yüksek bölgelere çekilmesi için çağrıda bulunuldu.

Cat Adası'nda tedbir amacıyla elektrikler kesildi. Kasırganın ağır maddi hasara yol açtığına dair bilgi alınmadığını belirten yetkililerce, altyapının hasar görmediği ve kasırganın büyük adalarda tahribat yaratmadığı açıklandı.

Matthew Kasırgası Haiti'de ağır hasara yol açtı. Binlerce evin yıkıldığı, hastane, kilise ve sağlık ocaklarında hasar meydana gelen ülkede en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yetkililer can kaybının artmasından korkuyor.

'World Vision' adlı yardım kuruluşunun Haiti temsilcisi John Hasse, milyonlarca Haitilinin kasırgadan etkilendiğini ve başkent Port–au-Prince'nin de kısmen sular altında kaldığını söyledi. Diğer yardım kuruluşlarından yapılan açıklamalarda da kanalizasyonun taşması sebebiyle derme çatma kulübelerin sel suları tarafından sürüklendiği ve başkentin güneyindeki önemli bir köprünün yıkıldığı belirtildi. Pazar günü yapılması öngörülen Haiti'deki devlet başkanlığı seçiminin ertelendiği açıklandı.

Komşu Dominik Cumhuriyeti'nde de kasırganın dört can aldığı öğrenildi.

Salgın tehlikesi

Haiti'nin güney kesimlerinin dış dünyayla bağlantısı kesildiği için kasırganın bilançosu hakkında sağlıklı bilgi alınamadığı, sel ve toprak kaymaları yüzünden tarlaların sular altında kaldığı haber verildi. Birleşmiş Milletler sözcüsü 350 bin Haitilinin yardım beklediğini söyledi.

Su birikintileri ve toplanamayan çöpler yüzünden salgın hastalıkların patlak vermesinden endişe ediliyor. Care adlı yardım kuruluşunun sözcüsü Laura Sewell adada kısa süre önce kolera salgını çıktığını ve kasırganın yarattığı olumsuz şartların salgının yayılmasını hızlandırabileceğini belirtti.

ABD'de olağanüstü hal

Yaklaşan kasırga nedeniyle ABD'nin Florida ve Güney Carolina eyaletleriyle Georgia ve Kuzey Carolina'nın bazı kesimlerinde olağanüstü durum ilan edildi. ABD Başkanı Barack Obama, bölge halkından dikkatli olunmasını istedi ve kasırganın Florida'da şiddetini arttırabileceğini söyledi.

Florida Valisi Rick Scott bölge sakinlerinden üç günlük gıda maddesi stoklanmasını istedi. Miami ve Fort Lauderdale'ye yapılan uçak seferlerine ara verildi.

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DW/dpa/AG/HS