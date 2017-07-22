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Kültür-Sanat

Matt Damon’ın, Kennedy’i canlandıracağı filmin yönetmenliğini Nikolaj Arcel üstlendi!

Damon’ın biyografik bir filmde nasıl bir performans sergileyeceği merak ettiğimiz noktalardan biri

22 Temmuz 2017 01:11

Beyazperdenin başarılı oyuncularından Matt Damon’ın Robert F. Kennedy’i canlandıracağı filmin yönetmenliğini The Dark Tower ile büyük bir çıkış yakalamayı bekleyen Nikolaj Arcel üstlenecek.

Geçtiğimiz senelerde Ridley Scott‘ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu The Martian filmiyle dikkat çekici bir performansa imza atan Matt Damon seyirciyi kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Oyuncu uzun zamandır planladığı Robert F. Kennedy projesini hayata geçirmeye ise oldukça yakın. Zira Stephen King‘in romanından uyarlanan The Dark Tower‘ın arkasındaki dahiyane isim Nikolaj Arcel filmin yönetmenliğini üstlenmeyi kabul etti. Elbette Arcel başrollerini Idris Elba ve Matthew McConaughey‘in paylaştığı yapımla hayli meşgul. Ancak filmin vizyona girmesinden sonra programı boşalan yönetmen gelecek yıl çekimlere başlamayı kafasına koydu. Üstelik projenin senaryosunu Rasmus Heisterberg ve Felipe Marino ikilisiyle beraber kaleme aldı. Arcel’in yıldız oyuncularla çalışma noktasında sıkıntı çekmediği aşikâr.

Öte yandan Kennedy’nin hikayesinin pek çok kez beyazperdeye taşınması soru işaretlerine yol açmadı değil.

1968 yılında suikaste kurban giden ‘Bobby’ lakaplı Kennedy bir dönem senato üyeliği yapıp başkan adaylığı sırasında öldürülmüştü. Damon’ın biyografik bir filmde nasıl bir performans sergileyeceği merak ettiğimiz noktalardan biri. İlerleyen aylarda Oscar Isaac ve Julianne Moore gibi isimlerle kamera karşısıya geçeceğini düşünürsek, Kennedy projesinden yeni haberler alabilmek için biraz daha sabretmemiz gerekebilir.

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