Matt Damon: Kızımın uyarısıyla şaka içinde ettiğim bir küfrün homofobik olduğunu öğrendim ve söylemeyi bıraktım

Oyuncu Matt Damon, geçmişte kullandığı homofobik bir küfrü kızının kendisini uyarması ve “kabul edilemez” olduğunu açıklaması sonucu bıraktığını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Matt Damon homofobik bir küfrü şaka içinde kullandıktan sonra kızının kendisine uzun bir mektup yazarak masaya bıraktığını söyledi.

Damon, kızının kendisine o sözcüğün “tehlikeli ve kabul edilemez” olduğunu açıkladığını anlattı.

Damon, o sözü kullanmayı bıraktığını söylese de tepki çekti.

ABD’li komedyen yazar Travon Free, Damon’ın farkındalığının “geç kaldığı” eleştirisin yaptı. Başka eleştiriler de Damon gibi aktörlerin sevimli görünmek üzere basına yaptığı açıklamaların toplumdan kopuk olduklarını ortaya çıkardığı yönünde geldi.