-MATT DAMON 3. KEZ BABA OLDU LOS ANGELES (A.A) - 25.10.2010 - Amerikalı oyuncu Matt Damon 3. kez baba oldu. People dergisi, Damon ve eşi Luciana Barroso'nun 3. kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu. Stella Zavala adı verilen bebeğin ve annenin durumunun iyi olduğu belirtildi. 2005'te evlenen çiftin Isabella ve Gia adında 2 kızları var. 1997'de Amerikalı oyuncu Ben Affleck ile senaryosunu yazdığı ve başrollerini paylaştığı düşük bütçeli ''Good Will Hunting'' filmiyle yıldızı parlayan ve bu filmle özgün senaryo dalında Oscar alan Damon'un rol aldığı filmler arasında, ''Syriana'', ''The Talented Mr. Ripley'', ''The Bourne Identity'', ''Ocean's Eleven'', ''Ocean's Twelve'' ve ''The Bourne Supremacy'' bulunuyor.