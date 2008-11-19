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Yaşam

Matruşkalar özel tasarlandı

Vogue Rusya dergisi, kuruluşunun 10. yılı için matruşka bebeklerini ünlü moda tasarımcılarına giydirtti.

19 Kasım 2008 02:00

Vogue Rusya dergisi, kuruluşunun 10. yılı için matruşka bebeklerini ünlü moda tasarımcılarına giydirtti.

Tasarımcıların eskizlerinden yararlanılarak modellenen 31 adet matruşka, düzenlenen gala gecesinde satışa çıkartılacak.

Rusya’da yayınlanan Vogue dergisi, 10. yılı için ülkesinin sembolünden faydalanıyor. Matruşka bebeklerini 31 ünlü tasarımcıya emanet eden Vogue, bu bebekleri daha sonra bir gala gecesinde satışa çıkartacak.

Aralarında Versace, Marc Jacobs, Stella McCartney gibi tasarımcıların bulunduğu ekipte, bebekleri giydirmede farklı yaklaşımlar görüldü. Örneğin Giles Deacon bu yılki aksesuarlarından esinlenerek bebeğini çılgın metallerle süsledi. Dolce&Gabbana Swarovski taşlar kullandı. Moschino, bebeğin içine bir ışık koydu ve onu tahta bir lamba haline getirdi. Antonio Marras ise bebeğini gerçek kumaşlarla giydirdi.



Antonio Marras, Roberto Cavalli



Versace, Dolce&Gabbana



Moschino, Giles Deacon

Matruşkaların satışından elde edilecek gelir, Rusya’da faaliyet gösteren kimsesiz çocukları koruma vakfına verilecek.

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