Matruşkalar özel tasarlandı

Antonio Marras, Roberto Cavalli



Versace, Dolce&Gabbana



Moschino, Giles Deacon

Tasarımcıların eskizlerinden yararlanılarak modellenen 31 adet matruşka, düzenlenen gala gecesinde satışa çıkartılacak.Rusya’da yayınlanan Vogue dergisi, 10. yılı için ülkesinin sembolünden faydalanıyor. Matruşka bebeklerini 31 ünlü tasarımcıya emanet eden Vogue, bu bebekleri daha sonra bir gala gecesinde satışa çıkartacak.Aralarında Versace, Marc Jacobs, Stella McCartney gibi tasarımcıların bulunduğu ekipte, bebekleri giydirmede farklı yaklaşımlar görüldü. Örneğin Giles Deacon bu yılki aksesuarlarından esinlenerek bebeğini çılgın metallerle süsledi. Dolce&Gabbana Swarovski taşlar kullandı. Moschino, bebeğin içine bir ışık koydu ve onu tahta bir lamba haline getirdi. Antonio Marras ise bebeğini gerçek kumaşlarla giydirdi.Matruşkaların satışından elde edilecek gelir, Rusya’da faaliyet gösteren kimsesiz çocukları koruma vakfına verilecek.