Matruşka araçlar görücüye çıktı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 47. Uluslararası Seyahat Araçları ve Karavan Fuarı, lüks kamping araçları ve karavan tutkunları için kapılarını açtı. Sektör temsilcileri, bu yıl lüks kamping araçlarının fuarda ağırlıkta olmasına karşın, yakıt tasarrufunun da ön planda tutulduğunu ifade ettiler.







Almanya Karavan Üreticileri Birliği, artan enerji fiyatları karşısında daha az yakıt harcayan ve daha hafif araç üretimine öncelik vereceklerini bildirdi. Fuara 22 ülkeden 585 firma katılıyor. Yaklaşık 2 bin aracın sergilendiği fuarda araçların fiyatları 5 bin ila 1,7 milyon Avro arasında değişiyor.







Düsseldorf'ta 7 Eylülde sona erecek fuarı bu yıl yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar yönetimi, yaklaşık 30 bin ziyaretçinin fuar alanındaki park yerine kendi karavanlarıyla gelerek konakladığını açıkladı.