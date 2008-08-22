Matrix yeni tasarımıyla yollarda

Tasarımı Pininfarina tarafından gerçekleştirilen ve yıllara meydan okuyan çekici görünümüyle satışlarını sürdüren Matrix, diğer Hyundai modellerine yakınlaştırılan çizgileriyle Hyundai’nin tasarım anlayışını iç ve dış dizaynında ortaya koyuyor. Çamurluklara kadar uzanan ve daha da büyütülen ön farlarla birlikte yeni tasarıma kavuşan radyatör ızgarası, ilk bakışta dikkati çeken değişiklikler arasında yer alıyor.



Matrix’in ön taraftaki yenilikleri tamponda da devam ediyor. Tasarımı yenilenen ön hava giriş kanalı daha da büyütülürken, yanlardaki sis farları da daha belirgin hale getirilerek aracın kendine özgü bir havaya kavuşması sağlandı.



MPV sınıfındaki bir aracın sunduğu tüm avantajlara sahip olan Matrix’in iç tasarımındaysa yeni siyah renkte ön konsola ve gri döşemelere yer verilirken, orta konsolda bulunan radyo/CD çalara MP3 ve USB özelliği eklenmiş ve etrafındaki çerçeveler yenilenmiş. Aracın 345 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar tam olarak yatırıldığında bin 284 litreye çıkıyor.

4 farkılı donanım seçeneği

Hyundai Matrix Türkiye’de, common-rail direkt enjeksiyon teknolojili 1.5 litre CRDi-VGT dizel motor ve 1.6 litre benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle üretiliyor. 1.5 litre hacime sahip olan CRDi-VGT motor, 4000 d/d’de 110 PS maksimum güç ve 1900 ile 2750 d/d arasında tam 235 Nm tork üretiyor.



Bu motorla 0’dan 100 km/s hıza 13.9 saniyede çıkan Matrix, 170 km/s’lik maksimum hıza ulaşıyor.



Değişen aerodinami sayesinde yakıt tüketim değerleri düşürülen 1.5 CRDi-VGT motor, Matrix ile şehir içinde 100 km’de 6.3 litre ve şehir dışı kullanımda sadece 4.5 litre yakıt tüketiyor. 1380 kg’lık boş ağırlığı bulunan Matrix dizelin 100 km’deki ortalama yakıt tüketimi ise 5.2 litre.



1.6 litrelik benzinli motor ise 103 beygir maksimum güç ve 141 Nm tork üretiyor. Matrix’te 1.6 litrelik motor için 5 ileri manuel ve 4 kademeli otomatik şanzıman seçenekleri bulunuyor.



Matrix’in Start, Team, Select ve Style olmak üzere dört farklı donanım seçeneği bulunuyor. Yeni eklenen başlangıç donanım seviyesi Start’ta sürücü havayastığı, elektrik kumandalı ön ve arka camlar, aktif gergili emniyet kemerleri, asimetrik katlanabilen arka koltuklar, arka koltuklarda hareketli baş dayamaları, çocuk koltuğu sabitleme mekanizması (ISOFIX), immobilizer, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve alarm, kaza anında katlanabilen direksiyon mili, gövde rengi kapı kolları ve tamponlar ve elektrik kumandalı yan aynalar sunuluyor.



Style paketindeyse yan hava yastıkları, deri kaplı vites topuzu ve direksiyon simidi, arka spoyler, elektronik kontrollü tam otomatik dijital klima, nem sensörü, arka spoyler, AQS hava kalite kontrol sistemi ve 15 inçlik jantlar bulunuyor. Hyundai Matrix’in fiyatları, motor ve donanım seçeneğine göre 23 bin 900 YTL ile 33 bin 300 YTL arasında değişiyor..