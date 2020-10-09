Matrix'in yeşil kodları suşi tarifinden ilham alınmış

'The Matrix' filminin en çarpıcı konseptlerinden biri olan yeşil bilgisayar kodlarının suşi tarifi olduğu öğrenildi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, kodları tasarlayan Simon Whiteley, kodlarla ilgili olarak “Japon olan eşimin suşi tarifleri kitabından faydalanarak kodları oluşturdum” açıklamasında bulundu.

Bu dünyanın sadece bir yazılım olduğunu bilen hikayenin kahramanı Neo, bu yeşil kodların her yerde aktığını görür ve seyirci de bu kodlarla oluşturulan görsel efektler sayesinde Matrix’in ne olduğunu anlar.