Matrix 4'ün senaryosundan detaylar sızdı

Şu anda dördüncüsü çekilmekte olan bilim kurgu filmi Matrix'in senaryosundan bazı detaylar sızdırıldı.

Matrix'in son filmi Kenau Reeves ve Carrie-Anne Moss gibi tanıdık yüzleri farklı biçimlerde yeniden beyazperdeye taşıyacak.

Independent Türkçe'nin We Got This Covered'dan aktardığı habere göre, filmin senaryosundan sızdığı iddia edilen detaylarda Matrix 4'ün Neo'nun insanlarla makineler arasında barışı sağlamasının 60 yıl sonrasında geçeceği belirtildi.

Matrix Revolutions'daki kaderi göz önüne alındığında Keanu Reeves'in canlandırdığı meşhur karakterin ya nispeten aynı görünümüyle yeniden dirilerek ya da yeni oluşturulmuş bir bilgisayar programı olarak dönmesi bekleniyor.

Her ne kadar Lana Wachowski'nin yönetmen koltuğunda oturacağı filmin detaylarına dair resmi açıklama olmasa da sızan bilgiler az da olsa filme dair fikir veriyor.

Giant Freakin Robot isimli internet sitesinde projeye yakın bir kaynağa dayandırılan haberde dördüncü filmin organik ve yapay yaşam arasındaki ateşkesin devam ettiği bir evrende geçeceği iddia edildi.

Kaynağa göre Morpheus'un eski öğrencisi filme ismini veren programa Trinity'yi aramak için yeniden girecek.

Her ne kadar Revolutions'da açıkça öldüğü görülse de Carrie-Anne Moss'un oynadığı Neo'nun aşkı bir şekilde Matrix'e Tiffany isminde evli bir kadın olarak yeniden gelecek.



Vizyon tarihi yaklaştıkça filme dair daha fazla spekülasyonun ya da teorinin gündeme geleceği anlaşılıyor.

Matrix 4'ün 22 Aralık 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.