-Matkap: Koltukların yerini değiştirmekle demokrasi gelmez OSMANİYE (A.A) - 02.09.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, YAŞ ve MGK toplantılarında koltukların yerini değiştirerek Türkiye'ye demokrasinin gelmeyeceğini söyledi. Matkap, bir yakınının cenaze törenine katılmak üzere geldiği Hatay'dan dönüşü sırasında, partisinin Osmaniye İl Teşkilatını ziyaret etti. Deniz Feneri e.V davasına değinen Matkap, ''Bütün hukukçuların ortak görüşü; Eğer Deniz Feneri davasında bu 3 savcı görevden alınmasaydı, bunun ucu AK Parti'nin en önemli üst düzey yöneticilerine kadar gidecekti. Belki de AK Parti'nin Türkiye'de siyaset yapma şansı kalmayacaktı. Biz yıllarca bedel ödedik. Kan aktı bu ülkede demokrasi için. Ne yazık ki onu kaybettik. YAŞ toplantılarında koltukların yerini değiştirmekle, MGK toplantılarında koltukların yerini değiştirmekle bu ülkeye demokrasi gelmez'' dedi.