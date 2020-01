-Matkap: Bu tüzükle devam etmek CHP'lilikle örtüşmez ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihad Matkap, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar sonucu yeni bir tüzük metninin ortaya çıktığını, bunun da il ve ilçe kongreleri sırasında tartışılarak tam mutabakat sağlanmasından yana olduklarını belirterek, ''Haziran ayında biz tam hazır olalım, temmuz ayında veya ağustos ayında rahat bir biçimde bütün tartışmalar tamamlanmış mutabakat elde edilmiş bir biçimde bu kurultayımızı yapalım istiyoruz'' dedi. Matkap, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 22 Aralık 2011 tarihinde Parti Meclisi (PM) toplantısında kimi PM üyelerinin olağanüstü tüzük kurultayının toplanması için bir önerge sunduklarını anımsattı. Bu önergenin tartışıldığını, oylandığını ve reddedildiğini belirten Matkap, bu ret sonrası kamuoyunda önemli tartışmaların yaşandığına tanık olduklarını söyledi. ''23 Ocak'ta başlayacak muhtarlık esasına göre yapacağımız delege tespitlerinde hem kongre delegelerini belirleyeceğiz hem de parti içi ön seçmen olarak tanımlanan delegelerin seçimlerini yapacağız. Daha önce yönetmeliğimizde her muhtarlık biriminde her 100 oya bir ön seçim delegesi ihdas ediliyordu. Ama 22 Aralık'ta yönetmelikte yaptığımız değişiklikle her muhtarlık biriminde her 50 oya bir ön seçim delegesi belirlenecek. Seçilmesi yetmiyor, bunun resmileşmesi de gerekiyor. Bu seçimlerin kesinleşmesinden itibaren bir hafta içerisinde bu delegelerin genel sekreterliği ve il başkanlıklarına gönderilmesini de bu değişiklikle zorunlu hale getirdik. Bunun anlamı şu orta büyüklükteki bir ilçede belediye başkan adayı yaklaşık 2 bin delegeyle belirlenebilecek artık. Geçmişte bu vardı ama aksayan yanları vardı...'' İl, ilçe başkanlıkları ve CHP'ye duyarlı kesimlerden öneriler geldiğini, bunların da harmanlanarak bir ön metnin ortaya çıktığını ifade eden Matkap, şunları kaydetti: ''Bu çalışmalar bir metin haline dönüştü ama kendi adıma söyleyeyim ben bile henüz bu hazırlanan taslağa mutabakat vermiş değilim. Arkadaşlarım da öyle, daha tartışma ihtiyacımız var. Çünkü tüzük bizim anayasamız. İki de bir değiştirme şansımız yok. Zaten bu tüzüğümüzün kılavuzu, dayanağı siyasi partiler yasası, 12 Eylül ürünü bir yasa, çürümüş bir yasa. Bütün alanlarda değişimler oldu ama ne yazık ki siyaset alanında bir türlü değişim yaşanmadı. Aslında bunu da zorlamamız gerekiyor. Bizim düşüncemiz şu, biz istiyoruz ki başlangıç metnini zenginleştirelim biraz daha zenginleştirelim. Mart ayında ilçe kongrelerimiz başlıyor, bir genelge yayınlayacağız her ilçe kongresinde gündeme bu maddenin eklenmesini istiyoruz, 'tüzük değişikliğinden beklentiler nelerdir?' Daha sonra 81 il kongresinde de tartışılsın ve haziran ayında biz tam hazır olalım temmuz ayında veya ağustos ayında rahat bir biçimde bütün tartışmalar tamamlanmış mutabakat elde edilmiş bir biçimde bu kurultayımızı yapalım istiyoruz. Bizim düşüncelerimiz bu şekilde. 'Acaba ipe un mu seriyorlar' Böyle bir şey olamaz. Bu tüzükle devam etmeyi düşünmek yöneticilikle, CHP'lilikle örtüşmez. Ama bu konuda çok acele etmek de doğru değil. Gerekirse çok acele de edilir ama bu düşüncelerimizin bilinmesinde yarar var.'' Matkap, bir soru üzerine tüzük kurultayında gündeme seçim maddesi koymak gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi. Genel Başkan'ın parti içi muhalefete yönelik ''Brütüs benzetmesine'' yönelik görüşlerinin sorulması üzerine de Matkap, bu konudaki görüşleri genel başkanın dile getirdiğini anımsattı.