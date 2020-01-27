Matild Manukyan’ın torunu savcıyı şikâyet etti

Ünlü genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın ölümünün ardından başlayan miras kavgasında sular durulmuyor. Manukyan’ın tek mirasçısı Kerope Çilingir’in kızı Dora Çilingir, babasının zorla evlendirildiğine yönelik iddiasına takipsizlik kararı veren savcıyı HSK’ya şikâyet etti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Matild Manukyan’ın fiili ehliyetinin tam olmadığı yönünde raporu bulunan tek mirasçısı Kerope Çilingir’in kızı Dora Çilingir, 80 yaşındaki babasıyla 7 ay önce evlenen Neslihan Kahraman ile özel hastane hakkında şikâyette bulunmuş, babasının yaptığı evliliğin iptalini istemişti. Savcılık ise Kerope Çilingir’in zorla evlendirildiği iddiasına takipsizlik vermişti. Dora Çilingir, kararı veren savcıyı Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti. Dora Çilingir, vesayet davası açtıktan 8 gün sonra tedavisinin yarım bırakılarak hastaneden çıkarılan babasının Neslihan Kahraman ile evlendirildiğini, takipsizlik kararının hukuka aykırı olduğunu iddia etti.



Dora Çilingir’in avukatı Oğulcan Şakrak, “Açılmış vesayet davasından 8 gün sonra akli melekesi olmayan mağdur Kerope Çilingir ile Neslihan Kahraman’ın evlendirilmiş olması kabul edilemez. Savcılık talep ettiğimiz hiçbir delili toplamamıştır” dedi.