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Spor

'Materazzi'den özür dilemek, şerefimi lekelemek olur'

Fransa'nın efsanevi oyuncularından Zinedine Zidane, 2006 Dünya Kupası finalindeki attığı kafayla ilgili konuştu.

01 Mart 2010 02:00

T24 - Fransa Milli Takımı'nın efsanevi oyuncularından 37 yaşındaki Zinedine Zidane, 2006 Dünya Kupası finalinde kafa attığı İtalyan Marco Materazzi'den asla özür dilemeyeceğini söyledi.

Zidane, attığı kafayla takımını 10 kişi bırakmıştı/Video



Eski Fransa Milli Takımı Kaptanı Zidane, İspanyol El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, ''Taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim. İtalya'ya finalde kaybettiğimiz maçtan sonra soyunma odasına gittim ve arkadaşlarımdan özür diledim. 'Bu hiçbir şeyi değiştirmez ama sizden özür dilerim' dedim. Ama Materazzi'den özür dilemem. Hiçbir zaman. Bu kendi şerefimi lekelemek olur. Özür dileyeceğime ölürüm'' dedi.

Real Madrid takımının danışmanlığını yapan Zidane, ''Eğer o Brezilyalı Kaka gibi normal, sempatik birisi olsaydı elbette ki özür dilerdim'' diye konuştu.

Sahada çok şeyin olup bittiğini ve bazen sinirlendiğini söyleyen Zidane, ''Orada kendimi tutamadım. Çünkü fazlası var. Bu bir bahane değil ama annem hastaydı. Hastanede yatıyordu. İnsanlar bunu bilmiyordu. Kötü bir dönemdi. Anneme birden çok kez hakaret etti. Bir şey demedim ama bir yerden sonra kendimi tutamadım'' ifadesini kullandı.

Hala Madrid'de yaşayan Zidane, Real Madrid'li Cristiano Ronaldo'ya da övgüler yağdırdı. Zidane, Ronaldo için, ''O asil biri. İyi, çalışkan bir futbolcu. Baskıyla alay ediyor. Taraftarlar onu ıslıkladığında kızmıyor, aksine bundan hoşlanıyor'' dedi.

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