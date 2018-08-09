Mateo Kovacic, Chelsea'de!

La Liga takımlarından Real Madrid, Hırvat yıldız Mateo Kovacic’i Premier Lig ekiplerinden Chelsea’ye kiralık olarak gönderdi. 24 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun transferi için her iki kulübün anlaşma sağladığı belirtilirken Kovacic’in de Chelsea’nin sözleşme teklifini kabul ettiği öğrenildi.

2010 yılında Dinamo Zagreb’ten Inter’e transfer edilen başarılı futbolcu, sergilediği performansla 2015 yılında 31 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olmuştu. La Liga’da geçirdiği 3 sezonda 71 maça çıkan Kovacic, 1 gol atıp 7 asist yaptı.