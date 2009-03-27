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Matematikçiler, evliliğin süresini formüle döktüler

İngiliz matematikçi James Murray, genç çiftlerin boşanma riskinin ya da birlikteliklerinin ne kadar sürebileceğinin formülünü buldu

27 Mart 2009 02:00

İngiliz matematikçi James Murray, genç çiftlerin boşanma riskinin yüksek olup olmadığını ya da bir yastıkta kocayıp kocamayacaklarının önceden kestirebilmek için bir matematik formülü buldu.

Oxford Üniversitesi profesörü Murray, bulduğu formülün yüzde 94'lük doğruluk payına sahip olduğunu belirtti.

Profesör Murray ve ekibi, genç çiftlerin para ya da cinsellik gibi hassas konularda 15 dakikalık konuşmalarını filme aldı, katılımcıların mizahi yaklaşımla, öfkeyle, savunmacı tutumla ya da sevgiyle söylediklerine olumlu ya da olumsuz notlar verdi ve bu notlama ekibin ilişkilerin zaman içinde devam edip etmeyeceğini değerlendirmesine imkan sağladı.

700 çiftin kullanıldığı 12 yıl süren araştırmada çiftlerle bir ya da iki yılda bir görüşüldü ve Murray tarafından icat edilen formülün doğruluk payının yüzde 94 olduğu ortaya çıktı.

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