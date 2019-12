-MATEMATİK ZEKASI TÜRKİYE'YE ALTIN GETİRDİ ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - Henüz okula gitmeden matematiğe ilgisini keşfeden lise mezunu 17 yaşındaki Melih Üçer, Dünya Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı. Her yıl farklı ülkede düzenlenen Dünya Matematik Olimpiyatları bu yıl Kazakistan'da 96 ülkenin katılımıyla 7-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapıldı. Olimpiyatlarda Türkiye'yi, Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan 6 kişilik Matematik milli takımı temsil etti. Takımdaki öğrencilerinden biri olan Pınar Koleji Özel Çağlayan Fen Lisesi lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Üçer, büyük bir başarı göstererek altın madalya kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Üçer, dünya matematik olimpiyatlarına 4. kez katıldığını ve 1 altın, 2 gümüş madalya kazandığını söyledi. İlköğretimde okurken de olimpiyatlara başvurduğunu anlatan Üçer, liseye geçtikten sonra da olimpiyatlara katılmayı sürüdürdüğünü belirtti. Bu yıl katıldığı yarışmanın tamamen bireysel bir yarışma olduğunu vurgulayan Üçer, ''Her ülke 6 öğrenci gönderiyor yarışmaya. Yarışmaya katılan 530 öğrenciden 47'si altın madalya aldı'' dedi. Türkiye'nin daha önce en iyi derecesinin ''dünya 8'inciliği'' olduğunu anlatan Üçer, yarışmada gösterdiği başarıyla ''dünya 4'üncüsü'' olarak, bu dereceyi yükselttiğini belirtti. -LYS MATEMATİK TESTİNDE HATA YAPMADI- İleriye dönük hedefini ''matematikçi olmak'' olarak nitelendiren Üçer, bu alanda daha da uzmanlaşarak akademisyen olmayı düşündüğünü ifade etti. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'e (MIT) kabul edildiğini söyleyen Üçer, eğitimini orada sürdüreceğini belirtti. Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girdiğini ve Matematik, Geometri testlerindeki bütün soruları doğru yanıtladığını ifade eden Üçer, ''Olimpiyatlarla ilgilendiğim için LYS'ye pek ağırlık vermedim'' dedi. TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan öğrencilerin puanlarının belli bir katsayı ile çarpılarak yerleştirme yapıldığını anımsatan Üçer, bu şekilde istediği bölüme rahatlıkla girebileceğini, ancak tercihini MIT'den yana kullandığını söyledi.