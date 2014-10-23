Matematik sorularını çözebilen uygulama

Photomath isimli ücretsiz "dahi" uygulama, matematik sorularını kendi kendine çözebiliyor. Bunun için yalnızca cep telefonunun kamerasını kullanan Photomath, problem dizilişini tanımladıktan sonra problemleri adım adım çözüyor. Uygulama şimdilik temel düzeydeki denklem, aritmetik, kesir ve kökleri okuyabiliyor. Dolayısıyla şu an için uygulamadan trigonometri çözmesini beklemek haksızlık olur. Ancak iyice geliştirildiği vakit yapabileceklerini düşünmek gerçekten heyecan verici.

Ücretsiz Photomath uygulaması, şimdilik iOS ve Windows Phone platformları için indirmeye sunulmuş durumda. Android’e ise 2015 yılında gelmesi bekleniyor.