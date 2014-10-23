T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Matematik sorularını çözebilen uygulama

Öğrencileri sevindirecek bir matematik uygulaması geliştirildi

23 Ekim 2014 13:41

Photomath isimli ücretsiz "dahi" uygulama, matematik sorularını kendi kendine çözebiliyor. Bunun için yalnızca cep telefonunun kamerasını kullanan Photomath, problem dizilişini tanımladıktan sonra problemleri adım adım çözüyor. Uygulama şimdilik temel düzeydeki denklem, aritmetik, kesir ve kökleri okuyabiliyor. Dolayısıyla şu an için uygulamadan trigonometri çözmesini beklemek haksızlık olur. Ancak iyice geliştirildiği vakit yapabileceklerini düşünmek gerçekten heyecan verici.

Ücretsiz Photomath uygulaması, şimdilik iOS ve Windows Phone platformları için indirmeye sunulmuş durumda. Android’e ise 2015 yılında gelmesi bekleniyor.

ETİKETLER

appleiosprogrammatematik çözebilenuygulamaandroidtelefonöğrenciöğretmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24