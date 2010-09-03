Matematik profesörü ihmalden öldü

T24- Kadıköy'de spor yapmak için bisiklete binen matematik profesörü Salih Necdet Malikoğlu, dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını beton zemine çarparak ağır yaralanan Malikoğlu götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.



Kadıköy Bostancı Sahili'nde bu sabah saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, spor yapmak için bisiklete binen matematik profesörü 61 yaşındaki Salih Necdet Malikoğlu, henüz bilenmeyen nedenle dengesini yitirerek yere yuvarlandı. Kafasını beton zemine çarpan Malikoğlu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen Malikoğlu'nun yardımına koştu. 112 Hızır Acil ile 155 Polis İmdat hattını arayan vatandaşlar, kaza ile ilgili bilgiler verdi. Sağlık ekibi kaza yerine gelerek yaralı Malikoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa konularak Fatih Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Malikoğlu hayatını kaybetti.



"GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜ"

Malikoğlu'nun bisikletten düştüğünü gören Mehmet Tarhan, kazanın ardından hem polisi hem de sağlık ekibini haberdar ettiklerini belirterek, "Tam 45 dakika ne polis geldi, ne de ambulans. Adam göz göre göre can verdi. İstanbul'un göbeğinde böyle bir olayın yaşanması gerçekten dehşet verici" dedi. Kaza yerine iş işten geçtikten sonra 3 ambulans geldiğini öne süren Tarhan, "Kalp masajı filan yaptılar ama boşuna uğraştılar. Zavallı adam hayatını kaybetmişti zaten" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise "Bu olay hepimizin başına gelebilecek bir olaydır. 112 polise, polis de 112'ye yönlendiriyor. Yaralı yaklaşık 45-50 dakika can çekişiyor. Adam gözümüzün önünde gitti" dedi. Malikoğlu'nun bisikleti Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü. Uzun süre Amerika'da görev yaptığı belirtilen profesör Malikoğlu'nun bir süre önce emekli olduğu öğrenildi.



BY-PASS OLMUŞTU

Yakınları ABD'de uzun yıllar matematik profesörü olarak çalışan Salih Necdet Malikoğlu'nun daha önce by-pass ameliyatı olduğunu söyledi. Malikoğlu'nun bisikletteyken kalp krizi mi geçirdiği yada düştükten sonra mı kafasını çarparak mı hayatını kaybettiği araştırılıyor.



BİR KİTABI VAR

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de görev yaptığı öğrenilen Malikoğlu'nun Artificial Intelligience-1 adında bir de kitabı bulunuyor.