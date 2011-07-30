-MATEMATİK OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE'YE 3 ALTIN MADALYA ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Amsterdam'da düzenlenen 52. Uluslararası matematik olimpiyatlarına katılan Türk ekibi, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldı. Türk takımı, 159 puanla puan sıralamasında Çin, Amerika, Singapur, Rusya ve Tayland'dan sonra 6. olurken, 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile de madalya sıralamasında 5. oldu. TÜBİTAK yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yılki 52. Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) Hollanda'nın Amsterdam kentinde 16-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. 52. Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden Mehmet Sönmez 34 puan, Ufuk Kanat 33 puan ve Mehmet Efe Akengin 28 puanla altın; Yunus Emre Demirci ve Polatkan Polat 23'er puanla gümüş; Yiğit Yargıç 18 puanla bronz madalya kazandı. Amsterdam'da yapılan 52. IMO'da Türk takımı, 159 puanla puan sıralamasında 6. ve 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile de madalya sıralamasında 5. oldu. Ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrencileri fen bilimlerinde çalışmalar yapmak üzere teşvik etmek amacıyla, her yıl matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallarında Ulusal Bilim Olimpiyatları ve buradan seçilen öğrencilerden oluşturulan ekiplerle de Uluslararası Bilim Olimpiyatları düzenleniyor. İlk defa 1959 yılında Romanya'da düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı'na olimpiyat kuralları kapsamında her ülke en fazla 6 öğrenci ile katılabiliyor. 1993 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve 1985 yılından beri düzenli olarak katılmaya devam ettiği Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye bugüne kadar toplam 14 altın, 42 gümüş ve 61 bronz madalya ve 11 mansiyon ödülü kazandı.