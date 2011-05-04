-MATEMATİK ÖĞRENCİSİNDEN ''Pİ REKORU'' ADIYAMAN (A.A) - 03.05.2011 - Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Elif Şahin, ''Türkiye'de Pi sayısının virgülden sonra sonsuza giden basamak ezberleme'' rekoruna imza attı. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Matematik Topluluğu öğrencileri tarafından düzenlenen ''Akıldan Matematik Hesaplaması Rekor Denemesi'', Eğitim Fakültesi Koç Konferans Salonu'nda yapıldı. Rekor denemesinde, Pi sayısı olan 3,14'te virgülden sonraki 1000 basamak rekor olarak belirlendi. İlk denemesinde 59 basamağa, ikinci denemesinde 298 basamağa, üçüncü denemesinde 550 basamağa ve dördüncü denemesinde 540 basamağa kadar ezbere sayan Elif Şahin, ''550 basamak'' ile Türkiye rekorunun sahibi oldu. Şahin'in başarısı Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçti. Rekor denemesinin juri üyeliğini, dünya rekortmeni akıldan matematik uzmanı Selçuk Soner Akgül ile Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Ayhan Esi yaptı. Akgül, rekor denemesinden önce ''akıldan matematik hesaplaması'' konusunda eğlendirici bir gösteri sundu. Selçuk Soner Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu konuda rekor denemesi hiç olmadığını belirterek, şunları söyledi: ''İlk sen olur musun diye Elif'e sorduk ve kardeşimiz bu konuda çalışarak kendi başarısını elde etti. Türkiye'de bugüne kadar böyle bir rekor denemesi yapılmadı. Daha önce böyle girişim oldu, ben de jüriydim, ancak belgeleri tamamlanamadığı için rekor kabul edilmemişti. Elif'in en düşük skoru olan 59 bile onu zaten geçmişti. Rekor için yaptığımız bu çalışmaların imzalarını atarak Almanya'ya göndereceğiz ve tescillenecek.'' Bu konuda dünya rekorunun 67 bin 890 ile bir Çinliye ait olduğunu belirten Akgül, ''Elif'in ilk denemesinde bu başarıyı yakalaması daha fazla çalışmasıyla dünya rekoruna da dönüşebilecektir'' dedi. Bursalı Elif Şahin ise ilk kez rekor denemesi yaptığını ifade ederken, heyecanlandığı için hedeflediği bin basamağa ulaşamadığını söyledi. Şahin, ''Sanırım çok heyecanlandım. Hedefim bin saymaktı, ama sağlık olsun. Matematiği seviyorum ve çocukluğumdan bu yana matematik öğretmeni olmayı istiyordum'' dedi. Elif Şahin'e çiçek ve teşekkür belgesi veren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz, ''Seninle gurur duyuyorum. Ben seni gönülden alkışlıyorum. Gözlerimden akacak yaşları zorla tutuyorum ama başarından ötürü seni kutluyorum'' dedi. Rekor denemesini, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atike Nazik ve Osman Parlak, akademisyenler ve öğrenciler de izledi.