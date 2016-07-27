Ali Nesin, Felsefe Köyü için destek çağrısında bulundu

Nesin Vakfı tarafından halktan toplanan bağışlarla ve gençlerin gönüllü emeğiyle 2007 yılında imece usulüyle oluşturulan Nesin Matematik Köyü’nün ardından yapımına başlanan Nesin Felsefe Köyü'nünde inşaatı tamamlanmak üzere. Türkiye'nin en önemli aydınlarından Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, köy için destek çağrısında bulundu.

Dünyanın tek imece usulüyle kurulan köyü olan Matematik Köyü'nün başarısından ilham alınarak tasarlanan Felsefe Köyü için Nesin Vakfı destek çağrısında bulunuyor.

2007 yılında tamamlanan Nesin Vakfı’na ait Matematik Köyü İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince köyünün 1 kilometre uzağındaki Kayser dağının yamaçlarında yer alıyor.

bianet.org'un haberine göre, aynı bölgede üç yıl önce inşaatına başlanan Felsefe Köyü'nün inşaatı bu yıl bitmek üzere. Köy desteklerinizi bekliyor.

Nesin Felsefe Köyü de aynen Matematik Köyü gibi müfredata, üniversite giriş sınavlarına ya da herhangi bir eğitim sistemine bağlı değil. Amacı gençlere düşünmeyi, sorgulamayı, soru sormayı, öğrenmeyi öğretmek olacak. Hedef kitle öncelikli olarak lise ve üniversite öğrencileri. Ama bunun dışında ilk öğretim öğrencileri ve araştırmacılar da Köy’den yararlanabilirler.

Köyle ilgili detaylı bilgi ve destek için tıklayın.