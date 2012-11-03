Matematik kaygısı beyne acı veriyor

Bilim adamları tarafından, beynin bir bölümünün acı sırasında etkin hale gelen kısmının, matematikten kaygı duyulduğu zaman da harekete geçtiği belirlendi.

ABD'deki Chicago Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, hesap yapmayı düşündüklerinde beyinlerinin, ellerinin ocakta yanması gibi fiziksel acıya benzer bir tepki verildiğini gösterdiği açıklandı.

Yetişkin katılımcılara uygulanan matematik kaygısının seviyesini belirlemek amaçlı bir takım sorular sorulduğu belirtildi.

Katımlıcılara (12 x 4) - 19 = 29 işleminin sağlaması ve "yrestym" harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı bir İngilizce kelime oluşturup oluşturmadığı tarzında sorular sorulduğu açıklandı. Bu arada MR ile katılımcıların beyin görüntülerinin de incelendiği belirtildi.

Araştırmacılar, matematik kaygısı ne kadar fazlaysa beynin insula bölgesindeki sinirsel faaliyetin o kadar arttığını ifade etti.

Kaygı ile ilgili yapılan başka deneylerde ise, "matematikten korkanların" genel anlamda anksiyete bozukluğuna sahip olmadığı ve sadece matematiğe karşı endişeye sahip oldukları da ortaya çıktığı açıklandı.

"Plos One" dergisinde yayımlanan araştırmada, matematiğe karşı duyulan ilgisizliğin, daha fazla ders çalışmak yerine öğrenmeyi daha rahat hale getirecek psikolojik yöntemlerle çözülebileceği konusuna dikkat çekilmesi gerektiği belirtildi.